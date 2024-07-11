Губернатор Воронежской области показал проект реконструкции основного стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о реконструкции Центрального стадиона профсоюзов в областном центре.

«Подрядчик уже завершил работы по обследованию стадиона, определил объём демонтажных работ. Думаем разбить демонтаж на два подэтапа. Также поручил коллегам решить вопрос с пунктом приёма лома. В целом проект на демонтаж уже готов. Скоро направим документы на государственную экспертизу и затем приступим к сносу объекта.

Фото: телеграм-канал Александра Гусева

Фото: телеграм-канал Александра Гусева

Обсудили на совещании и некоторые предложения по проекту будущего стадиона. Не хочу предвосхищать, но скажу, что мультимедийная часть на нашем стадионе будет уникальной для России. Подумаем, как лучше это реализовать.

Приятно было слышать от коллег, что бо́льшая часть оборудования, строительных и отделочных материалов — воронежского производства. Такую задачу мы ставили перед проектировщиками на начальном этапе сотрудничества. Сегодня они подтвердили, что местные производители выпускают продукцию высокого качества, требуемую для проекта, а также по конкурентным ценам», — написал Гусев в телеграм-канале.