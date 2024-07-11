Игрок Нидерландов Симонс — о матче с Англией: это тяжёлое поражение, мы разочарованы

Футболист сборной Нидерландов Хави Симонс высказался по итогам матча 1/2 финала Евро-2024 с национальной командой Англии (1:2).

«Это тяжёлое поражение. Я очень разочарован, думаю, что и команда тоже. Но это начало пути, который обещает быть по-настоящему ярким. Я горжусь командой», — приводит слова Симонса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией состоялся накануне, 10 июля. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.