Кирьяков: Англия — самая везучая команда на Евро, с Нидерландами опять повезло
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Сборная Англии выиграла со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7' 1:1 Кейн – 18' 1:2 Уоткинс – 90+1'
«Второй тайм матча Англия — Нидерланды был скучноватый, обе команды думали, как дотянуть до дополнительного времени или до серии пенальти. Все футболисты ходили пешком, но неожиданно случилась атака на последних минутах, с которой был забит победный мяч. Конечно, этот матч уступает первому полуфиналу по зрелищности.
Англичанам опять повезло. Это самая везучая команда на чемпионате Европы, начиная с группы, где они могли не выйти, а также помним стадию плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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