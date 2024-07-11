Кирьяков: Англия — самая везучая команда на Евро, с Нидерландами опять повезло

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Сборная Англии выиграла со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

«Второй тайм матча Англия — Нидерланды был скучноватый, обе команды думали, как дотянуть до дополнительного времени или до серии пенальти. Все футболисты ходили пешком, но неожиданно случилась атака на последних минутах, с которой был забит победный мяч. Конечно, этот матч уступает первому полуфиналу по зрелищности.

Англичанам опять повезло. Это самая везучая команда на чемпионате Европы, начиная с группы, где они могли не выйти, а также помним стадию плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.