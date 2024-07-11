ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Англия — самая везучая команда на Евро, с Нидерландами опять повезло

Кирьяков: Англия — самая везучая команда на Евро, с Нидерландами опять повезло
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Сборная Англии выиграла со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Второй тайм матча Англия — Нидерланды был скучноватый, обе команды думали, как дотянуть до дополнительного времени или до серии пенальти. Все футболисты ходили пешком, но неожиданно случилась атака на последних минутах, с которой был забит победный мяч. Конечно, этот матч уступает первому полуфиналу по зрелищности.

Англичанам опять повезло. Это самая везучая команда на чемпионате Европы, начиная с группы, где они могли не выйти, а также помним стадию плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android