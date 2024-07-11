Таранов: отсутствие Кордобы — возможность для Смолова доказать свою состоятельность

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о том, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба не примет участия в матче Суперкубка России с «Зенитом». По мнению Таранова, отсутствие колумбийца — отличный шанс проявить себя для Фёдора Смолова.

«Для Фёдора Смолова отсутствие Кордобы в «Краснодаре» будет хорошей возможностью продемонстрировать и доказать свою состоятельность с таким хорошим соперником, как «Зенит». Он постарается, всё в его силах. Я думаю, что Федя вернулся в «Краснодар» не просто так. Он хочет доказать, что он способен играть на высоком уровне и забивать голы, тем более в «Краснодаре» у него это очень хорошо получалось», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.