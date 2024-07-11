Директор «Атланты» прибыл в Италию для переговоров по трансферу Миранчука

Директор американской «Атланты Юнайтед» прибыл в Италию для переговоров с представителями местной «Аталанты» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский клуб хочет выручить € 15 млн после первоначального предложения, которое всё ещё ниже их ожиданий, чтобы позволить Алексею Миранчуку уйти.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.