Стало известно, почему задерживается трансфер Барко в «Спартак»

Стала известна причина возможной задержки трансфера Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» в «Спартак». Если контракт до сих пор не подписан, то единственная причина этого — проблемы с переводом денег из России за рубеж, информирует интернет-портал Ole.

Согласно сведениям источника, на клубном и личном уровне трансфер полностью согласован.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. При этом генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что не может говорить со 100-процентной вероятностью об этом подписании. При этом «Ривер Плейт» уже нашёл замену Барко, о чём писали аргентинские инсайдеры.