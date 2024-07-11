Талалаев: в финале Евро-2024 буду болеть за Саутгейта, как тренер он красавец

Известный российский специалист Андрей Талалаев высказался о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте.

«Англии хватило футбола Саутгейта, чтобы дойти до финала. С точки зрения тренерского мастерства он просто красавец. Это не предательство футбола, а прагматизм. Не представляете, как я буду болеть за него в финале, чтобы он выиграл, чтобы все поняли, что это игра, где решает не то, что кому‑то нравится здесь сделать так, а здесь не так, а что это отрасль, где нужно принимать правильные решения, где нужно много работы и аналитики, движения вперёд. Но эмоции стоит всё же дарить!» — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 10 июля, состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между Нидерландами и Англией. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.