Иван Таранов объяснил, зачем «Краснодар» покупает возрастных футболистов

Бывший российский футболист Иван Таранов объяснил, зачем «Краснодар» покупает возрастных игроков в летнее межсезонье.

«Я думаю, что «Краснодар» покупает возрастных футболистов, чтобы добавить опыта, которого не хватило в прошлом сезоне. Руководство делает ставку на это, а также подтягивает молодых футболистов. Опытные игроки подписаны, но мы не знаем, кого ещё «Краснодар» хочет купить. Может быть, клуб будет делать ставку на воспитанников академии», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в числе прочих этим летом состав «Краснодара» пополнили опытные Фёдор Смолов и Юрий Газинский. Газинский ранее играл за «Краснодар» в период с 2013 по 2022 год. Предыдущим клубом игрока был «Урал», который он покинул по окончании минувшего сезона РПЛ.