Беллингем может пропустить два месяца из-за травмы после Евро-2024 — Relevo

Атакующему полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему может понадобиться операция на плече после чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, 21-летний футболист всё ещё испытывает дискомфорт после вывиха, который он получил в ноябре минувшего года. В «Реале» рассматривают вариант с оперативным вмешательством, хотя «сливочные» предпочли бы воспользоваться консервативным лечением. В случае необходимости проведения операции английский полузащитник пропустит не менее двух месяцев.

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Подчёркивается, что на текущий момент Беллингем вынужден играть, используя специальный наплечник, а также принимая обезболивающее.

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