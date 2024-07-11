В ЦСКА высказались об интересе «Зенита» и зарубежных клубов к Фёдору Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе к нападающему клуба Фёдору Чалову.

— В СМИ сообщалось об интересе «Зенита» к Чалову. Делали ли они предложение по нему?

— Нет, не было никаких предложений. Было много разговоров в паблике, но не более.

— Общается ли какой-либо европейский клуб с вами по Чалову?

— Нет.

— Когда дедлайн по принятию решения о продлении контракта с Федором?

— До конца европейского окна.

— Обговорен ли срок контракта?

— Тезисно-концептуально — да. Если Федя не уедет летом в Европу, то мы должны будем вернуться за стол переговоров и подписать долгосрочный контракт.

— У него отступные больше 10 миллионов евро?

— Не готов отвечать на этот вопрос.

— Отличаются ли отступные для российских клубов и европейских?

— Конечно, существенно отличаются. У него есть мечта, мы с уважением относимся к позиции футболиста. Для европейских клубов определенного ранга есть специальные условия buy-out (опции выкупа — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.