WhoScored представил символическую сборную полуфиналов Евро-2024

Популярный аналитический интернет-портал WhoScored представил символическую сборную по итогам матчей полуфиналов чемпионата Европы — 2024.

Символическая сборная полуфиналов чемпионата Европы по версии WhoScored:

Вратарь: Унай Симон (Испания).

Защитники: Люк Шоу (Англия), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Жюль Кунде (Франция).

Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Хави Симонс (Нидерланды).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Ламин Ямаль (Испания), Олли Уоткинс (Англия), Гарри Кейн (Англия).

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии выиграла у Нидерландов также со счётом 2:1. Финальный матч турнира между Испанией и Англией состоится 14 июля.

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