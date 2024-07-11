«Спартак» завершил трансфер полузащитника «Ривер Плейт» Барко — источник

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Максимилиано Грилло в социальных сетях.

По сведениям источника, клубам удалось успешно уладить все необходимые нюансы и решить ранее возникшие проблемы и разногласия. Трансфер игрока в стан красно-белых завершён.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. При этом генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что не может говорить со 100-процентной вероятностью об этом подписании.