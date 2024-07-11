Генсек РФС — о трансферах «Зенита»: сезон всё покажет. Условия для всех равны

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о трансферах «Зенита».

— Прошлый сезон был хорош, с интригой.

— Да, крутой.

— Но с такими трансферами «Зенита» будто бы в предстоящем сезоне интрига невозможна.

— У каждого клуба есть своя философия выстраивания команды. Кто-то быстрее работает, кто-то — не так удачно. Сезон покажет, кто правильно выстраивал кампанию. Мне неправильно оценивать. У нас 25 игроков в заявке у каждого клуба. Так что условия равны, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.