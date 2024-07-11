Новичок «Зенита» Горшков рассказал, как прошло его общение с Семаком

Новоиспечённый левый защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился тем, как прошло его общение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком после того, как 25-летний футболист присоединился к санкт-петербургскому клубу.

«Мы немного общались с Семаком. Он знает, что я играл в центре, видел мои матчи. Я рассказал, как комфортно играть мне, как меня использовали в Самаре и в сборной. Он рассказал, как играет «Зенит», про схемы», — сказал Горшков в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Напомним, до того, как присоединиться к «Зениту», защитник выступал за «Крылья Советов». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.