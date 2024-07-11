Горшков: не соглашусь, что иду в «Зенит» под Сантоса

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о конкуренции с Дугласом Сантосом в составе сине-бело-голубых.

«Не соглашусь, что я иду под Дугласа Сантоса. У него не только я конкурент, а у меня — не только он. Мы оба можем сыграть на нескольких позициях. Всё будет зависеть от тренера, может, он будет видеть нас двоих на поле…

Мне не страшно, я не боюсь трудностей и вызовов. В сборную приезжали сильные игроки на мою позицию. Понятно, что Дуглас — лучший защитник лиги, но я буду с ним бороться. Мне есть что дать команде… Ментально я готов к конкуренции. Я не тот, кто бросает вёсла после одной игры на скамейке запасных и ходит обиженный. С самого детства у меня была борьба», — сказал Горшков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, Юрий Горшков перешёл в петербургский «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом.