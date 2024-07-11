«Русский бразилец? Можно и так сказать». Новичок «Зенита» Горшков — о Максиме Глушенкове

Недавно перешедший в «Зенит» левый защитник Юрий Горшков высказался о трансфере в санкт-петербургский клуб нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива».

«Максим — мегаталант, один из самых талантливых футболистов России. У него невероятные футбольные качества: удар, понимание игры, владение корпусом, передачи. У него точно видение футбола не как у всех. Русский бразилец? Можно и так сказать», — сказал Горшков в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». В прошлом сезоне РПЛ Максим Глушенков был признан лучшим ассистентом турнира, отдав 16 голевых передач в 29 играх.