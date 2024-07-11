ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов оценил назначение 35-летнего французского судьи на финал Евро-2024

Игорь Федотов оценил назначение 35-летнего французского судьи на финал Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением относительно назначения 35-летнего французского судьи Франсуа Летексье на финал чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии, который состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для 35 лет это хорошее достижение. Видимо, в Летексье есть что-то такое, что нравится Розетти. Потому что остальные его любимчики, работавшие на Евро, быстро уехали домой. Значит, они не выполняли определённые требования. У Летексье четыре матча на Евро, три полноценных. Дали отдохнуть после 1/8 финала. При выборе судьи важно отслеживать его работу и ошибки, хотя в Европе их особо не считают, если только не происходит что-то вопиющее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Скорее всего, УЕФА держал в уме четырёх судей». Почему на финал Евро назначили француза?
Эксклюзив
«Скорее всего, УЕФА держал в уме четырёх судей». Почему на финал Евро назначили француза?

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android