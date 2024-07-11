Игорь Федотов оценил назначение 35-летнего французского судьи на финал Евро-2024

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением относительно назначения 35-летнего французского судьи Франсуа Летексье на финал чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии, который состоится 14 июля.

«Для 35 лет это хорошее достижение. Видимо, в Летексье есть что-то такое, что нравится Розетти. Потому что остальные его любимчики, работавшие на Евро, быстро уехали домой. Значит, они не выполняли определённые требования. У Летексье четыре матча на Евро, три полноценных. Дали отдохнуть после 1/8 финала. При выборе судьи важно отслеживать его работу и ошибки, хотя в Европе их особо не считают, если только не происходит что-то вопиющее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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