Агент Кварацхелии рассказал, при каком условии Хвича останется в «Наполи»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента.

«Его будущее зависит от президента «Наполи». Если он захочет продать Квару, он уйдёт. Если он захочет предложить новую сделку, Квара продлит», — сказал Джугели в интервью YouTube-каналу Nobel.

В минувшем сезоне 23-летний Хвича Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Ранее появлялась информация, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».