Кирьяков: вряд ли «Краснодар» сможет что-то противопоставить «Зениту» в Суперкубке России

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром», который пройдёт 13 июля.

«Вряд ли «Краснодар» сможет что-то противопоставить «Зениту» в Суперкубке России. Есть аргументы, говорящие за «Зенит»: команда подписала хороших футболистов, а у «Краснодара» ушло много игроков, и часть основных футболистов находятся на Кубке Америки.

У «Зенита» огромные амбиции. У них цель и задача — стать рекордсменами по титулам и чемпионствам. Клуб к этому идёт и всё делает для этого. «Зенит» целенаправленно готовится, и им важно в преддверии чемпионата завоевать Суперкубок. Поэтому у них много шансов, чтобы выиграть трофей», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.