ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: вряд ли «Краснодар» сможет что-то противопоставить «Зениту» в Суперкубке России

Кирьяков: вряд ли «Краснодар» сможет что-то противопоставить «Зениту» в Суперкубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром», который пройдёт 13 июля.

«Вряд ли «Краснодар» сможет что-то противопоставить «Зениту» в Суперкубке России. Есть аргументы, говорящие за «Зенит»: команда подписала хороших футболистов, а у «Краснодара» ушло много игроков, и часть основных футболистов находятся на Кубке Америки.

У «Зенита» огромные амбиции. У них цель и задача — стать рекордсменами по титулам и чемпионствам. Клуб к этому идёт и всё делает для этого. «Зенит» целенаправленно готовится, и им важно в преддверии чемпионата завоевать Суперкубок. Поэтому у них много шансов, чтобы выиграть трофей», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android