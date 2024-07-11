В «Реале» оказались не готовы к высокому спросу на футболки Мбаппе — Marca

Через небольшое количество времени после того, как мадридский «Реал» объявил о начале продаж игровых футболок новоиспечённого нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе, клубный магазин предупредил о возможных задержках доставки на срок от четырёх до шести недель из-за слишком высокого спроса на этот товар. Об этом информирует Marca.

Подчёркивается, что в «Реале» не ожидали настолько большого количества заказов футболок Мбаппе.

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Ранее мадридский клуб сообщил, что официальная презентация французского нападающего состоится 16 июля.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: