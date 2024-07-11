Нападающий «Болоньи» Зиркзее подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Нападающий «Болоньи» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» не будут активировать опцию выкупа, но заплатят чуть больше € 40 млн на более выгодных условиях. Сообщается, что контракт с игроком уже подписан до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, 23-летний нападающий выступает в составе «Болоньи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.