Игорь Федотов рассказал, есть ли у него опасения за судейство в финале чемпионата Европы

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, есть ли у него опасения за судейство в финале Евро-2024, в котором 14 июля сыграют Испания и Англия. Встреча начнётся в 22:00 мск.

«Опасений перед финалом нет. Игроки на этом Евро лояльно относятся к судейству. Даже когда случается ошибка, они молчат. Футбольное воспитание в Европе повысилось. Уверен, что Летексье лишний раз не полезет, если только не будет 200-процентный пенальти или красная карточка.

Во Франции жёсткий футбол, планка единоборств будет выше. Жёлтые налево и направо Летексье не раздаёт. Возможно, на выбор повлияла разница команд — техничная Испания и прямолинейная Англия, которая может компенсировать недостаток техники фолами.

В финал вышли играющие команды. Это видно по полуфиналам, которые для арбитров были не особо сложными. Даже вчера, когда судья пропустил фол на 11-метровый удар, англичане его не поддушивали. Спокойно посмотрели повтор, назначили. У судей на Евро не всё получается, но для Летексье это хороший шанс зацепиться за элиту, чтобы к чемпионату мира подойти полноценным арбитром, крепко стоящим на ногах», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.