Президент «Пюника» — о невыдаче виз россиянам: нарушаются основные принципы справедливости

Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян высказался о невыдаче рабочих виз российским игрокам клуба для матча в квалификации Лиги чемпионов.

«Нашим российским игрокам не выдали визы для матча в квалификации Лиги чемпионов с минским «Динамо», который проходил в Венгрии. К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год. Мы сильно возмущены, потому что футбол — это спорт, а не политика. Выстраивая такие принципы, они нарушают основные принципы справедливости. Мы прекрасно понимаем, что российские футболисты, которые приезжают в другую страну, имеют только одну цель — это сыграть матч. Они не преследуют какие-то другие цели.

Но это не вопрос УЕФА, а всё-таки больше вопрос посольств, которые не очень интересует спортивная составляющая, отсюда конфликт. Мне кажется, УЕФА и местные федерации должны сообща решать этот вопрос. Потому что у одной команды условия лучше, чем у другой. Мы обращались в УЕФА с просьбой, чтобы они помогли и посодействовали, но это не очень эффективно работает. Потому что в прошлом году сам Чеферин звонил в посольство Германии и просил выдать нам визу, когда мы играли со шведским «Кальмаром» и норвежским «Будё-Глимт», а также с эстонцами. Но все эти страны очень плохо дают визы россиянам, поэтому мы очень сильно пострадали от этого. К примеру, я тоже не мог поехать, потому что у меня есть российский паспорт, хотя стояла виза. Но мне сказали, что меня не впустят», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.