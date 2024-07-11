«Это безумие». Палмер высказался о своём ассисте на Уоткинса в полуфинале Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Англии Коул Палмер рассказал о своей результативной передаче на нападающего Олли Уоткинса в конце полуфинального матча Евро-2024 между «тремя львами» и нидерландской национальной командой (1:2).

«Олли сказал мне, что мы выйдем на поле и я ассистирую ему. Это было безумие. Я знал, куда он собирается бежать, они [действия Уоткинса] были близки к идеалу, так что мне всего лишь оставалось сделать передачу», — приводит слова Палмера журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Уоткинс забил победный мяч сборной Англии на 90+1-й минуте встречи.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с испанской национальной командой. Матч состоится 14 июля и пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

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