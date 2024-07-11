Генсек РФС: верю, что сборная России сыграет на Евро-2028

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о потенциальном участии сборной России на чемпионате Европы — 2028, а также на турнире 2026 года.

— Вы верите, что в 2028 году Карпин повезёт сборную России на чемпионат Европы?

— Для этого работаем. Да. У меня есть надежды на 2028 год.

— Чемпионат мира 2026 года — нет?

— Здесь я не сильно оптимистичен. Надо смотреть на вещи трезво. Плюс нам же и визы могут не дать в США, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, чемпионат Европы — 2028 пройдёт в Великобритании. В финальной части Евро-2028 сыграют 24 национальные команды.

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