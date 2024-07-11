Ван Нистелрой и Хаке вошли в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед

Бывший наставник ПСВ Руд ван Нистелрой и экс-тренер «Гоу Эхед Иглс» Рене Хаке вошли в тренерский штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Контракт со специалистами рассчитан до июня 2026 года.

«Я рад, что Рене и Руд согласились присоединиться к нашему проекту. Они принесут команде богатый опыт, знания и дадут новый импульс. Сейчас самое подходящее время обновить тренерский штаб, поскольку мы надеемся не только повторить достижения последних двух лет, но и выйти на новый уровень», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

В начале июля английский клуб продлил контракт с тен Хагом до 2026 года.