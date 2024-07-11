38-летний Мануэль Нойер планирует играть за сборную Германии до 2026 года — Kicker

38-летний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен выступать в составе немецкой национальной команды до 2026 года, когда состоится чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Kicker.

Напомним, Нойер дебютировал в сборной Германии в июне 2009 года. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в 51 из которых отыграл «на ноль». В 124 встречах Нойер пропустил 118 голов. В составе бундестим Нойер выиграл чемпионат мира — 2014.

38-летний голкипер был основным вратарём немецкой национальной команды на Евро-2024. Сборная Германии дошла до четвертьфинала этого соревнования, где встретилась с Испанией. «Фурия Роха» обыграла бундестим со счётом 2:1.

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