Таранов: уход Алонсо — большая потеря для «Краснодара», на нём было много завязано

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался об уходе защитника Хуниора Алонсо из «Краснодара».

«Уход Хуниора Алонсо — это большая потеря для «Краснодара». Я считаю, что он являлся одним из самых квалифицированных игроков линии обороны, на котором было много завязано и многое держалось. Благодаря ему «Краснодар» хорошо начинал атаки, а также Алонсо был уверен в себе и спокоен», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что центральный защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешёл в «Атлетико Минейро». Он активировал опцию и прервал контракт с «Краснодаром».

Алонсо выступал за «Краснодар» с 2022 года. За всё время защитник провёл за «быков» 54 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.