ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил, почему судьёй финала Евро-2024 не выбрали Даниэле Орсато

Арбитр Федотов объяснил, почему судьёй финала Евро-2024 не выбрали Даниэле Орсато
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о том, почему арбитром финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии, который состоится 14 июля, назначили не Даниэле Орсато.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Больше особо и некого было назначать. Англичан — точно нет, потому что их сборная вышла в финал. Скорее всего, в УЕФА держали в уме четырёх арбитров. Многие почему-то думали про Марциняка, но он вообще не понравился на Евро — и, думаю, не только мне. Это вообще другой арбитр, ему будто ничего не надо. По мне, он не выполнял требований Розетти. Винчич понравился на Евро, но он судил полуфинал, поэтому тоже не мог получить финал. Орсато отдали 1/8 финала, но ему уже не надо — он возрастной, слишком большая нагрузка. По движению это не судья финала. В итоге остался только Летексье. В УЕФА подумали, посидели и выбрали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Рождественским.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android