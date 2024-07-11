«Жирона» объявила о подписании Донни ван де Бека

27-летний полузащитник Донни ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Жирону». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2028 года.

Ван де Бек выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник играл за «Айнтрахт» на правах аренды и провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действовал до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Напомним, «Жирона» завершила сезон-2023/2024 испанской Примеры, заняв третье место. Команда Мичела набрала 81 очко за 38 матчей, отстав от идущей второй «Барселоны» на четыре очка. Впервые в своей истории клуб квалифицировался в Лигу чемпионов.