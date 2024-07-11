Новичок «Зенита» Горшков рассказал, с кем советовался перед переходом в клуб

Новый игрок «Зенита» Юрий Горшков рассказал, с кем советовался перед переходом в санкт-петербургский клуб.

«С кем советовался перед уходом в «Зенит»? С Ванькой [Cергеевым] общались в сборной, он всё время спрашивал, когда я приеду. Он, как и Далер Кузяев, рассказывал мне, как здесь, в «Зените», к чему нужно готовиться, если это случится», — сказал Горшков в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Напомним, нынешним летом левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.