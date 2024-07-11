Канищев: для «Зенита» лёгкой игры в Суперкубке России не будет — «Краснодар» сможет биться

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о грядущем Суперкубке России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 13 июля.
«Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» будет интересный. Конечно, «Краснодар» сможет навязать борьбу «Зениту». У них уехало много футболистов, но в команде не осталась лишь одна молодёжь, там есть опытные игроки. Может быть, они не играли весь прошлый сезон, но они будут биться. Лёгкой игры не будет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.
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