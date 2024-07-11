«Ливерпуль» и «Арсенал» поборются за подписание нападающего сборной Турции

«Ливерпуль», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в подписании крайнего нападающего «Галатасарая» и сборной Турции Барыша Йылмаза. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы уже запустили механизм по покупке 24-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Йылмаз принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 3490 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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