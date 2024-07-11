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Клопп отказался от предложения возглавить сборную США — Давид Орнштейн

Клопп отказался от предложения возглавить сборную США — Давид Орнштейн
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Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил отказом на предложение возглавить сборную США, которое поступило ему ранее. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Клопп сообщил Федерации футбола США, что он намерен отдохнуть от тренерской деятельности.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что с немецким специалистом был установлен первоначальный контакт по поводу возможности замены Грегга Берхалтера, поскольку США готовятся к чемпионату мира 2026 года, который они будут принимать совместно с Канадой и Мексикой.

57-летний Клопп покинул «Ливерпуль» в конце минувшего сезона английской Премьер-лиги.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии:

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