Жирков: «Зенит» работает, как «Бавария», покупая лучших игроков в своём чемпионате

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией», которая выступает в немецкой Бундеслиге.

«Для чего «Зенит» вкладывает так много денег? Я тоже задавался этим вопросом, но это делается, чтобы попасть в историю по количеству трофеев. Миллер и Медведев любят футбол.

У нас чемпионат чем-то похож на Бундеслигу, а «Зенит» работает, как «Бавария»: покупают лучших игроков в своём чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. «Бавария» как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд — команда Семака к этому стремится», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.