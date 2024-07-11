Синицын: «Краснодар» может обыграть «Зенит», оба клуба будут показывать неоптимальную игру

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем матче Суперкубка России между «быками» и «Зенитом».
«Я думаю, что в Суперкубке России между «Зенитом» и «Краснодаром» шансы у команд на победу будут 50 на 50. Были слухи, что Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит», поэтому непонятно, кто будет у них играть. У «Краснодара» на бумаге главные потери — Алонсо и Сафонов. Это были основополагающие игроки, поэтому эти потери надо нивелировать. Ну а также отсутствуют Кордоба, Кастаньо и Оласа, которые играют на Кубке Америки.
Это первый матч в сезоне, поэтому обе команды будут показывать футбол, который будет далёк от оптимальной игры. Я допускаю, что «Краснодар» способен обыграть «Зенит», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 11 июля 2024
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
20:10
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:29
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:05
-
18:55
-
18:55
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:41
-
18:40
-
18:36
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:18
-
18:08
-
18:06
-
18:00