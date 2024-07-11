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Синицын: «Краснодар» может обыграть «Зенит», оба клуба будут показывать неоптимальную игру

Синицын: «Краснодар» может обыграть «Зенит», оба клуба будут показывать неоптимальную игру
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем матче Суперкубка России между «быками» и «Зенитом».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что в Суперкубке России между «Зенитом» и «Краснодаром» шансы у команд на победу будут 50 на 50. Были слухи, что Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит», поэтому непонятно, кто будет у них играть. У «Краснодара» на бумаге главные потери — Алонсо и Сафонов. Это были основополагающие игроки, поэтому эти потери надо нивелировать. Ну а также отсутствуют Кордоба, Кастаньо и Оласа, которые играют на Кубке Америки.

Это первый матч в сезоне, поэтому обе команды будут показывать футбол, который будет далёк от оптимальной игры. Я допускаю, что «Краснодар» способен обыграть «Зенит», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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