ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рок-группа The Killers прервала концерт, чтобы досмотреть полуфинальный матч Евро-2024

Рок-группа The Killers прервала концерт, чтобы досмотреть полуфинальный матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Американская альтернативная рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне с целью посмотреть концовку полуфинального матча Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов (1:2). Об этом информирует Marca.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Во время концерта американская рок-группа включила на экранах арены «O2» последние минуты встречи Нидерланды — Англия, в результате чего болельщики «трёх львов», пришедшие на выступление в Лондоне, смогли увидеть победу своей национальной команды.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android