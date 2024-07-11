Рок-группа The Killers прервала концерт, чтобы досмотреть полуфинальный матч Евро-2024

Американская альтернативная рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне с целью посмотреть концовку полуфинального матча Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов (1:2). Об этом информирует Marca.
Во время концерта американская рок-группа включила на экранах арены «O2» последние минуты встречи Нидерланды — Англия, в результате чего болельщики «трёх львов», пришедшие на выступление в Лондоне, смогли увидеть победу своей национальной команды.
Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:
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