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Аршавин прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

Аршавин прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на победу сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Первый тайм сборной Англии выглядел совсем по‑другому, нежели на этом турнире в целом. Были и атаки, и комбинации. Во втором тайме Саутгейт как будто сказал футболистам, что нужно быть более аккуратными. То, что голландцы дошли до полуфинала, — большой успех для этой команды, на них никто не ставил. Сетка по их пути также была не самая серьёзная. В целом они, наткнувшись на первого серьёзного соперника, и вылетели», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Таким образом, Англия вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира она сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля.

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