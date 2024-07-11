Аршавин прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на победу сборной Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Первый тайм сборной Англии выглядел совсем по‑другому, нежели на этом турнире в целом. Были и атаки, и комбинации. Во втором тайме Саутгейт как будто сказал футболистам, что нужно быть более аккуратными. То, что голландцы дошли до полуфинала, — большой успех для этой команды, на них никто не ставил. Сетка по их пути также была не самая серьёзная. В целом они, наткнувшись на первого серьёзного соперника, и вылетели», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

Таким образом, Англия вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира она сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля.