Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова продать де Лигта «МЮ» — Фабрицио Романо

Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова продать защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта «Манчестер Юнайтед», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубы близки к соглашению о стоимости игрока. Сообщается, что «Бавария» настаивает на сумме в размере € 50 млн. «Манчестер Юнайтед» готовит предложение и структурирует его с учётом дополнительных условий.

Напомним, в минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.