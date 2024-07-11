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Арбитр Федотов заявил, что судьи на Евро-2024 не выполняют требование руководства

Арбитр Федотов заявил, что судьи на Евро-2024 не выполняют требование руководства
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитров на чемпионате Европы – 2024, который проводится в Германии.

«Судьи многое видят, но серьёзные моменты отдаются на VAR. Будет аккуратная тактика — «не навреди себе». Но она имеет право на существование. У VAR уже около 25 вмешательств — это значит, что требование Розетти по их минимуму не выполняется. Главные арбитры просто перекладывают ответственность с себя на других. Это оставляет двоякое ощущение: с одной стороны, больших провалов нет, с другой — Розетти просил о другом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, чемпионат Европы по футболу в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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