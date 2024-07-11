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«Я думал, что он уже умер». Аршавин — об игре Хамеса Родригеса в сборной Колумбии

«Я думал, что он уже умер». Аршавин — об игре Хамеса Родригеса в сборной Колумбии
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о сборной Колумбии и её капитане Хамесе Родригесе на Кубке Америки — 2024.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Колумбия шикарно проводит Копа Америка, это самая лучшая сборная на турнире. Хотя я не смотрел ни одного матча. Кордоба из «Краснодара» здорово смотрится. Ну и Хамес Родригес, оказывается, шесть голевых передач сделал. Я думал, что он уже умер», – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Родригес побил рекорд Лионеля Месси, сделав шесть результативных передач на Кубке Америки.

32-летний футболист перешёл в бразильский «Сан-Паулу» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Родригеса в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Родригес сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В финале сборная Колумбии сыграет со сборной Аргентины. Матч между командами пройдёт 15 июля, начало в 3:00 мск.

Сетка плей-офф Кубка Америки - 2024
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