«Я думал, что он уже умер». Аршавин — об игре Хамеса Родригеса в сборной Колумбии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о сборной Колумбии и её капитане Хамесе Родригесе на Кубке Америки — 2024.

«Колумбия шикарно проводит Копа Америка, это самая лучшая сборная на турнире. Хотя я не смотрел ни одного матча. Кордоба из «Краснодара» здорово смотрится. Ну и Хамес Родригес, оказывается, шесть голевых передач сделал. Я думал, что он уже умер», – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Родригес побил рекорд Лионеля Месси, сделав шесть результативных передач на Кубке Америки.

32-летний футболист перешёл в бразильский «Сан-Паулу» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Родригеса в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Родригес сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В финале сборная Колумбии сыграет со сборной Аргентины. Матч между командами пройдёт 15 июля, начало в 3:00 мск.