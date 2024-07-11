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Канищев: хотелось бы, чтобы Испания выиграла чемпионат Европы, но англичане опытные

Канищев: хотелось бы, чтобы Испания выиграла чемпионат Европы, но англичане опытные
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о финале чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Матч состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале чемпионата Европы Испания — Англия нет явного фаворита. Конечно, хотелось бы, чтобы выиграла Испания, но англичане опытные, сильные и мощные физически. Однако всё зависит от разных факторов, как везение и в каком состоянии будут подходить испанцы, ведь там много молодых игроков, а физическая нагрузка очень большая. Поэтому всё может случится», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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