«Спартак» опережает «Динамо» и «Локомотив» в борьбе за вингера «Ференцвароша» — RTI

Московский «Спартак» лидирует в борьбе с «Динамо» и «Локомотивом» за 24-летнего крайнего нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, красно-белые предложили бразильскому футболисту контракт, рассчитанный на четыре года и предполагающий опцию пролонгации ещё на один сезон. Подчёркивается, что «Ференцварош» не готов расстаться с Маркиньосом за сумму менее, чем в € 5 млн. На текущий момент футболист находится в отпуске и ждёт завершения переговорного процесса между клубами.

В минувшем сезоне Маркиньос принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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