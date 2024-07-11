Митрофанов: мы подали в ФИФА официальную позицию, касающуюся снятия ограничений с России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с отстранением России от международных соревнований.

«Это связано больше с тем, что ФИФА видит неразрешимость ситуации, которая есть в настоящий момент — когда УЕФА не делает каких-то активных шагов, а РФС не может реализовать свои права, в том числе через другие конфедерации ввиду запрета от ФИФА. Поэтому ФИФА сейчас сформировала рабочую группу, в том числе по кейсу Израиль — Палестина. Соответственно, в рамках этой рабочей группы будут затрагиваться и аспекты, связанные с отстранением России. Мы подали официальную позицию, касающуюся снятия ограничений с России», – приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.