Синицын: хочется посмотреть, как Мусаев будет выходить из ситуации, потеряв Алонсо

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об уходе из клуба защитника Хуниора Алонсо.

«Что касается ухода Алонсо из «Краснодара», то, как показывает практика — незаменимых футболистов нет нигде. Ведь «Краснодар» как-то до этого играл без Алонсо. Поэтому задача тренерского штаба, как можно грамотнее выстроить состав, нивелируя потерю Алонсо. Это можно сделать, поставив двух опорников или приобрести другого футболиста на эту позицию. Хочется посмотреть, как главный тренер клуба будет выходить из ситуации», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 10 июля, пресс-служба клуба объявила о переходе Алонсо в «Атлетико Минейро». Футболист выступал за «Краснодар» с 2022 года. За всё время защитник провёл за «быков» 54 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.