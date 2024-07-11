Синицын: отсутствие Кордобы — шанс для Смолова эффективно использовать игровое время

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова в стан южан. Летом россиянин вернулся в команду.

«Фёдору Смолову не надо заявлять о себе. Это известный футболист со всеми известными качествами. Отсутствие Кордобы — это шанс для Смолова получить максимальное количество времени в первых матчах сезона и максимально эффективно его использовать. Это опытный футболист, поэтому вполне можно на него положиться», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне РПЛ-2023/2024 Фёдор Смолов провёл 27 матчей за московское «Динамо», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.