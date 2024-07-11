Испанский суд подтвердил, что «Барселона» не может расторгнуть договор с Nike до 2028 года

Суд Барселоны отклонил апелляцию сине-гранатовых и подтвердил обеспечительные меры, согласно которым каталонский клуб не обладает правом расторгнуть действующий спонсорский контракт с американским экипировщиком Nike, рассчитанный до 2028 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Подчёркивается, суд постановил, что «Барселона» не имеет права расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке и что такое расторжение не может считаться легитимным. Кроме того, до 2028 года сине-гранатовые должны соблюдать договор с Nike о спонсорской поддержке рекламы, регулирующий отношения между сторонами.

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Напомним, ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» намерена расторгнуть контракт с Nike, поскольку в стане сине-гранатовых считают, что предыдущее соглашение было составлено с «вопиющими нарушениями».

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: