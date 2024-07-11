Алаев рассказал, кто удивил его на Евро-2024

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о Евро-2024.

«Слежу за Евро. На самом деле с большим удовольствием наблюдаю футбол, но по качеству многих матчей есть вопросы. Сенсация? Когда 16-летний парень выводит команду в финал Евро, не то чтобы сенсация, но это удивительно, молодой футболист. Приятно удивила Испания, честно говоря, рад, что она вышла в финал», – приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, сборная Испании обыграла французов в полуфинале ЕВРО со счетом 2:1, один из мячей забил вингер Ламин Ямаль. Ямаль в 16-летнем возрасте стал самым молодым игроком, который сумел забить гол на чемпионатах Европы. Нападающий превзошел рекорд швейцарского форварда Йохана Фонлантена, который в 2004 году поразил ворота соперника в возрасте 18 лет.