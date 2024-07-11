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Экс-игрок сборной России Тетрадзе: стоит вернуть матч за бронзовые медали на Евро

Экс-игрок сборной России Тетрадзе: стоит вернуть матч за бронзовые медали на Евро
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о том, что на чемпионате Европы не хватает матча за третье место.

«Когда я был молодой, на Евро были матчи за бронзовые медали. Было очень интересно смотреть турнир. Я, как и любой другой болельщик, выступаю за изменения регламента.

Конечно, стоит вернуть матч за бронзовые медали. Неправильно, что золото у одной команды, серебро тоже, а бронза — у двух. Надо возвращать старое правило, будет спортивный интерес, азарт. Для болельщиков хочется больше матчей. Целый месяц люди живут футболом, надо увеличить этот праздник. Евро раз в четыре года только», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

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