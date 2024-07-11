ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 11 июля: Тарасенко хоккей, РПЛ трансферы Спартак Зенит Клаудиньо Барко, Евро-2024, Уимблдон теннис женский

Не стало Андрея Тарасенко, трансферные сделки «Спартака» и «Зенита». Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Решающие матчи на Уимблдоне, сделки «Зенита» и «Спартака», не стало Андрея Тарасенко. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 июля.

Теннис (Уимблдон)

Материалы по теме
Рыбакина вела 1:0 по сетам, но Крейчикова вышла в финал Уимблдона! Там её ждёт Паолини
Live
Рыбакина вела 1:0 по сетам, но Крейчикова вышла в финал Уимблдона! Там её ждёт Паолини

Футбол (Евро-2024)

Материалы по теме
«Скорее всего, УЕФА держал в уме четырёх судей». Почему на финал Евро назначили француза?
Эксклюзив
«Скорее всего, УЕФА держал в уме четырёх судей». Почему на финал Евро назначили француза?

Хоккей

Материалы по теме
Трудно поверить. Ушёл из жизни легенда «Сибири» Андрей Тарасенко
Трудно поверить. Ушёл из жизни легенда «Сибири» Андрей Тарасенко

Бокс/ММА

Материалы по теме
«Его невозможно сломать». Ян завоевал пояс UFC, но ошибка пустила карьеру под откос
«Его невозможно сломать». Ян завоевал пояс UFC, но ошибка пустила карьеру под откос

Баскетбол

Материалы по теме
Бронни становится новым Леброном? Судя по первым матчам за «Лейкерс», кое в чём — да!
Бронни становится новым Леброном? Судя по первым матчам за «Лейкерс», кое в чём — да!

Авто

Материалы по теме
Кому из гонщиков не место в Формуле-1?
Рейтинг
Кому из гонщиков не место в Формуле-1?

Волейбол

Материалы по теме
«Протон» проведёт две товарищеские встречи с женской сборной Непала

Фигурное катание

Материалы по теме
«Основная позиция: мы уже всё выиграли». Россию ждёт кризис ледовых шоу?
«Основная позиция: мы уже всё выиграли». Россию ждёт кризис ледовых шоу?

Другие (Олимпиада)

Материалы по теме
«Я плакала несколько дней». Российская гандболистка покинула лучший клуб мира из-за денег
«Я плакала несколько дней». Российская гандболистка покинула лучший клуб мира из-за денег
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android